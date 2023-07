Celstraf voor aannemer die met luchtbuks op klant en stratenmakers schoot

De rechtbank heeft een Rotterdamse aannemer veroordeeld tot twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk voor het schieten met een luchtbuks op een klant en twee stratenmakers. Dat meldt Rijnmond. Bij het schietincident liepen alle drie de slachtoffers verwondingen op.

Het voorval gebeurde vorig jaar december in Rotterdam-Overschie, in het noordwesten van de stad. De regionale omroep schrijft dat de aanleiding voor de schietpartij een hoogopgelopen ruzie was tussen de aannemer en een van zijn klanten. Volgens de aannemer betaalde ze de rekeningen niet, de klant stelt dat de bedragen voor de verbouwing onverklaarbaar hoog werden.

Op 9 december komt het tot een confrontatie op straat bij de woning van de klant. Rijnmond schrijft dat de verdachte een luchtbuks bij zich had. De klant sloeg de aannemer met een baksteen tegen zijn hoofd, waarna de aannemer begon te schieten.

De aannemer schoot zo'n tien keer met zijn luchtbuks. Twee stratenmakers die in de buurt aan het werk waren en de ruzie probeerden te sussen werden daarbij geraakt. Een 24-jarige man kreeg een bukskogel in zijn long, zijn 50-jarige collega raakt lichtgewond aan zijn arm. De vrouw zelf liep schroeiwonden op aan haar been, meldt Rijnmond.

'Uitspatting van geweld'

Volgens de regionale omroep had de verdachte tijdens een eerdere zitting gezegd dat hij die dag had gedronken. Hij had naar eigen zeggen in paniek gehandeld, omdat hij met een baksteen was geslagen en sprak van zelfverdediging. De rechter gaat daar niet in mee.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist voor driemaal poging tot doodslag. Maar de rechter vindt dat er geen bewijs is dat het schieten fataal had kunnen aflopen. De rechter spreekt van poging tot zware mishandeling en komt daardoor tot een aanzienlijk lagere straf. Wel spreekt de rechtbank van een "uitspatting van geweld", aldus Rijnmond.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De Rotterdammer is volgens de regionale omroep ook veroordeeld voor het bedreigen van de vrouw en van het bedreigen van de politie bij zijn arrestatie. In de cel zou hij hebben geroepen dat hij de kinderen van de agenten "zou doodslaan".

De rechter stelt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is door zijn afhankelijkheid van alcohol en trekken van antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornissen. De straf is daarom ook deels voorwaardelijk, zodat de aannemer op aanwijzing van de reclassering behandeld kan worden.

De man moet beide stratenmakers ook een schadevergoeding van 18.000 en 20.000 euro betalen. Ook wijst de rechter de klant van de aannemer 4000 euro smartengeld toe.