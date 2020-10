'Noordelijke havens aantrekkelijk voor criminelen door weinig toezicht'

In de havens in het noorden van het land is nauwelijks of geen toezicht, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Pro Facto. De havens zijn daardoor aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit, meldt Omrop Fryslân.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het onafhankelijke onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, dat geld krijgt van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er zijn geen concrete bewijzen dat er 'georganiseerde criminaliteit' voorkomt in de havens, maar het is wel aannemelijk dat dat zo is, blijkt uit gesprekken die in het onderzoek zijn gevoerd door Pro Facto. Er werd onder meer gesproken met politiemensen, de marechaussee, douane-medewerkers en ondernemers in de haven.

De havens waar nauwelijks toezicht is, zijn de Eemshaven en de havens van Delfzijl, Lauwersoog en Harlingen. Er worden ook weinig controles uitgevoerd. Vooral 's nachts worden de havens niet goed in de gaten gehouden. "De beperkte mate van toezicht en het grotendeels openbare karakter van de havens bieden gelegenheid voor criminele activiteiten die in grotere havens steeds lastiger", schrijft het onderzoeksbureau.

Noordelijke havens hebben geen prioriteit

Volgens Pro Facto hebben de zeehavens in het noorden geen prioriteit bij de politie en daarom wordt er niet actief en structureel geïnvesteerd om goede informatie boven te krijgen.

De politie laat weten dat de aandacht voor zeehavens wordt opgeschroefd. Zo zijn er wijkagenten actief en de politie praat met andere partijen zoals de douane, gemeenten en het Openbaar Ministerie over een gezamenlijke aanpak van het probleem.

"Iedereen heeft stukjes informatie, en die moeten we samenvoegen om onze informatiepositie te verbeteren en om gerichtere gezamenlijke acties te kunnen ondernemen. We moeten de noordelijke havens samen veilig en gezond houden", staat in een persbericht.

Er lopen meer onderzoeken naar havens in Nederland. Mogelijk zijn er meer havens waar weinig toezicht is.