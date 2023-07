Explosies in munitiedepot Griekse luchtmacht nabij bosbranden

In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest, meldt de Griekse publieke omroep ERT. Het depot ligt op het Griekse vasteland, in een gebied waar bosbranden woeden.

De luchtmacht zegt dat de plek is ontruimd en dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook mensen die in de buurt van het depot wonen zijn op aanwijzing van de politie vertrokken. Na de eerste explosies vond later nog een explosie plaats. Gevreesd wordt voor een schokgolf.

De luchtmachtbasis met het munitiedepot ligt bij Nea Anchialos, op zo'n 160 kilometer ten noorden van Athene.