Verstappen moet in Spa-Francorchamps vooral afrekenen met de natte baan

"Ik rijd de laatste tijd vaak in niemandsland, maar ik hou wel van die soloraces", analyseert Verstappen. "Natuurlijk is het voor het publiek leuker als er meer strijd is, maar het is ons doel om het gat met de rest nog groter te maken. Het is niet zo dat ik de strijd mis. Ik heb in mijn carrière al genoeg duels gehad."

Meer dan voorheen is Spa-Francorchamps een circuit waar Verstappen een tik kan uitdelen. Niet dat dat nog nodig is: de WK-leider heeft 110 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaanse nummer twee in het klassement is bovendien al weken uit vorm. De rest van het veld is volslagen kansloos.

Droog of nat? Regerend wereldkampioen Verstappen heeft geen voorkeur. De WK-leider gaat in Spa op jacht naar zijn achtste zege op rij en de tiende van het seizoen. "Het wordt een regenachtig weekend, maar ik heb er zin in. Dit is mijn favoriete circuit en hier winnen is extra speciaal."

Niet de negentien overige Formule 1-coureurs, maar de weergoden lijken komend weekend de grootste tegenstander van Max Verstappen in Spa-Francorchamps. Het weer in de Ardennen is onstuimig en de zomerzon lijkt er komend weekend te schitteren door afwezigheid.

"Ik wil gewoon elke race winnen", zegt de tweevoudig kampioen nuchter. "Ik wil vooral zorgen dat we op deze weg doorgaan. Met de wereldtitel ben ik niet bezig. Ik bekijk het van race tot race. We zijn erg blij met onze RB19. Die was in het begin van het seizoen al snel. En hoewel iedereen met nieuwe onderdelen komt zijn we nog steeds dominant."

Verstappen kan in Spa maximaal 34 punten pakken. Voor het eerst is er namelijk ook een sprintrace in het Belgische grand prix-weekend. De 25-jarige Nederlander is weliswaar geen fan van dat experiment, maar vriend en vijand weten inmiddels dat hij op de baan een veelvraat is. Verstappen maakt er inmiddels een sport van ook koste wat kost het WK-puntje voor de snelste ronde op zondag te bemachtigen.

In de tijd dat Red Bull nog geen winstmachine was, hoopte Verstappen nog wel eens op een regenbui om een goed resultaat neer te zetten. Dat is met de huidige RB19 niet meer nodig. "Met deze auto zijn we sterk als het droog is, maar ook op een natte baan."

"Natuurlijk hebben we de dominante auto, maar mensen vergeten hoe gemakkelijk je een foutje kunt maken. Eén keer pech en je staat weer op nul. Wat dit team doet, is ontzettend knap. Ik ben daar heel erg trots op. We genieten. Zelfs Mercedes kreeg zo'n streak niet voor elkaar toen zij bijna alles wonnen."

"De FIA bepaalt of het veilig genoeg is. En dus racen we, ook als het zicht matig is. Anders zouden we nooit meer een regenrace krijgen en dat wil je ook niet. Je moet als coureur de risico's proberen te managen, maar dat is als je de race leidt natuurlijk een stuk eenvoudiger dan in de middenmoot."

"Ongelukken zijn helaas onlosmakelijk verbonden met onze sport", constateert de wereldkampioen. "Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, maar vergeet niet dat we ook in Monaco racen. Dat is nog veel gevaarlijker."

"Wat met Dilano gebeurde was een extreem ongelukkige samenloop van omstandigheden", vindt Verstappen. "Ik denk niet dat je veel kunt doen om deze plek veiliger te maken. Er zijn wereldwijd veel meer circuits waar je na een crash risico loopt dat je op de baan tot stilstand komt. Als het zicht dan slecht is kan het weer gebeuren. Het hangt niet echt met dit circuit samen. Alleen heeft iedereen het nu over Spa omdat het hier fout is gegaan."

Toch zijn de dreigende weersomstandigheden een donkere wolk boven de Belgische grand prix. De fatale regencrash van de Nederlandse coureur Dilano van 't Hoff (begin deze maand op een kletsnatte baan) zit nog vers in het geheugen. Het ongeluk reet een oude wond open: het gitzwarte GP-weekend in 2019, toen Formule 2-coureur Anthoine Hubert om het leven kwam. Spa-Francorchamps ligt onder een vergrootglas. Vooral de iconische, pijlsnelle bochtencombi Eau Rouge-Raidillon is omstreden.

De aard en layout van het Ardennencircuit is niet het voornaamste probleem, betoogt Verstappen. "F1-auto's zijn veel forser dan vroeger en ook de banden zijn een stuk groter dan voorheen. Daardoor krijg je meer spray. Maar het probleem bestaat al jaren."

"In 2016 waren de auto's en de banden kleiner, maar was het zicht ook beroerd. Ik herinner me een regenrace in Brazilië. Na een pitstop moest ik me naar voren knokken en reed ik volgas waar Fernando Alonso net van de baan was getold. Ik zag niks, trapte het pedaal gewoon vol in. Als hij op de baan had gestaan zou ik er dwars doorheen zijn gereden."

Ondanks alles schrikt Verstappen niet van de belabberde weersvooruitzichten. "Er is uiteraard altijd meer risico en sommige bochten zullen extra uitdagend zijn, maar ik maak me geen zorgen. De wedstrijdleiders zijn competent en het is heel simpel: als je kunt racen, ga je racen. En als het te nat en gevaarlijk is, dan racen we niet."