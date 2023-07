Zweedse premier 'extreem bezorgd' over aangekondigde koranverbrandingen

De Zweedse premier Kristersson is "extreem bezorgd" over de gevolgen als in zijn land de komende tijd nog meer korans worden verbrand bij protesten.

Volgens Kristersson liggen er meerdere verzoeken voor dergelijke betogingen, die vooral in islamitische landen tot woede leiden. Hij vreest dat er "iets ergs zal gebeuren" als de protesten aanhouden.

Hij benadrukte vandaag dat de staat niet betrokken is bij verbrandingen van religieuze boeken, maar dat het recht van demonstratie sterk is verankerd in de Zweedse grondwet. De politie behandelt de vergunningen voor de protesten. Daarbij wordt alleen gekeken of die kunnen plaatsvinden zonder dat de openbare veiligheid ernstig wordt verstoord.

Verslechterde veiligheidssituatie

Kristersson deelde ook mee dat hij vijftien Zweedse diensten, waaronder de politie, het leger en de douane, opdracht heeft gegeven om de bescherming tegen terrorisme op te schroeven.

Hij deed dat na een waarschuwing van de nationale veiligheidsdienst Säpo, die zegt dat de veiligheidssituatie van Zweden is verslechterd na de recente koranverbrandingen.

Terreurdreigingsniveau niet verhoogd

Säpo-chef Von Essen zei vandaag op een persconferentie dat Zweden "meer prioriteit" heeft gekregen als doelwit voor terroristische aanslagen.

"Als gevolg van de recente ontwikkelingen hebben we te maken met aanhoudende dreigingen van aanslagen tegen Zweden en Zweedse belangen. We werken intensief aan het beoordelen van deze dreigingen en het beschermen van Zweden", aldus Von Essen.

Säpo verhoogt het terreurdreigingsniveau voorlopig niet, zei ze. Dat blijft op niveau drie op een schaal van vijf. Volgens Von Essen hoeft er niet veel meer te gebeuren voordat het niveau toch omhoog gaat.

Extra waakzaamheid

Ondertussen heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Billström vanwege de onrust over de controversiële protesten de afgelopen dagen veel contact gehad met ambtgenoten uit onder meer Iran, Irak, Algerije en Libanon. Ook heeft hij gesproken met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres.

Billström benadrukte in die gesprekken dat de staat de koranverbrandingen niet goedkeurt en er ook niet achter zit. "Dit wordt gedaan door individuen. Ze doen het binnen het kader van de wetten over de vrijheid van meningsuiting", aldus de minister. Ook waarschuwde hij Zweedse burgers die in het buitenland verblijven dat ze extra waakzaam moeten zijn voor hun veiligheid.

Gisteren beschuldigde de Zweedse regering Rusland en door Rusland gesteunde groeperingen ervan desinformatie te verspreiden over de koranverbrandingen. Daarmee zou Rusland het Zweedse NAVO-lidmaatschap willen tegenwerken.

Koranverbrandingen

Begin vorig jaar heeft de Deens-Zweedse rechtsextremist Rasmus Paludan op verschillende bijeenkomsten in multiculturele wijken korans in brand gestoken. Dat leidde tot hevige onlusten in Zweden en tot verontwaardigde reacties uit islamitische landen.

Drie weken geleden verbrandde een man die als vluchteling uit Irak naar Zweden was gekomen een koran voor een grote moskee in Stockholm. Volgens de man verspreidt het heilige boek terreur. Vorige week voerde hij opnieuw actie, waarbij hij bladzijden uit een koran scheurde en erop ging staan.

Zweden overweegt om de bepaling in de wet die het verbiedt om haat te zaaien tegen een ras of etniciteit ook te laten gelden voor het verbranden van heilige boeken.