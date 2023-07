Nieuwe beelden van gehavend schip, intensiteit brand neemt af

De intensiteit van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden neemt af, laat de Kustwacht weten. Er worden geen vlammen meer waargenomen.

Door de wind en de stroming kan het schip niet op een vaste plek blijven liggen. Nu de stroming verandert, wordt het schip richting het oosten gedraaid via de sleepverbinding die er nog altijd is.

"We willen het schip in de tussenberm houden zodat de scheepvaart niet wordt gehinderd", legt een woordvoerder van de Kustwacht uit. Het schip blijft dan tussen de vaarroutes drijven. De afstand tot de kust is dan nog altijd zo'n 16 kilometer.

Nog geen gaten

Op nieuwe beelden van het schip lijkt het alsof de brand grote gaten in het schip heeft geslagen. Dat is niet het geval: "Het is afgebladderde verf, maar het lijken inderdaad gaten", zegt de woordvoerder.

Ze sluit niet uit dat er op een gegeven moment wel gaten in het schip kunnen komen. Om dat op tijd op te merken, vliegt het kustwachtvliegtuig regelmatig over het schip heen.

Het vliegtuig doet ook temperatuurmetingen bij het schip. "De temperatuur fluctueert. We kunnen dus nog niks concreets zeggen over of de temperatuur afneemt." Door de warmte is het niet mogelijk om aan boord te komen. Dat is wel nodig om het schip te kunnen bergen.

Bekijk hieronder de beelden van het schip vanuit het kustwachtvliegtuig.