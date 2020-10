Uitslag verkiezingen Kirgizië ongeldig verklaard, oppositie claimt macht

De uitslag van de parlementsverkiezingen in Kirgizië is ongeldig verklaard. De kiescommissie gaat ervan uit dat er bij de verkiezingen van zondag is gefraudeerd; alleen partijen die zijn gelieerd aan president Jeenbekov deden het goed. De bekendmaking volgt na twee dagen van massale protesten in het Centraal-Aziatische land.

Aanhangers van de oppositie bestormden uit onvrede over de verkiezingsuitslag onder meer het parlement in de hoofdstad Bisjkek. Ze klommen over hekken en zouden zijn binnengedrongen in het kantoor van president Jeenbekov. In het parlement zou ook brand zijn gesticht.

Na een onrustige nacht namen de demonstranten het regeringsgebouw in.