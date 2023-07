Duitse Bauernfeind soleert naar winst vijfde Touretappe; Vollering baalt van tijdstraf

Ricarda Bauernfeind heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 23-jarige Duitse van Canyon/SRAM Racing, die eerder dit jaar vijfde werd in de Ronde van Spanje, demarreerde op 36 kilometer van de finish uit een kopgroep van ruim dertig rensters en werd daarna niet meer achterhaald.

Het is de grootste zege tot nu toe uit haar carrière. Met haar 23 jaar is ze bovendien de jongste etappewinnares uit de geschiedenis van de Tour de France bij de vrouwen. "Fantastisch. Ik kan het niet geloven", stamelde de verbouwereerde jonge Duitse meteen na afloop. Het is voor haar ploeg ook de eerste zege in de Tour.

Achter haar eindigden Marlen Reusser en Liane Lippert op 22 seconden als tweede en derde. De Zwitserse en Duitse ontsnapten drie kilometer voor het einde uit het uitgedunde peloton, maar konden het gat met Bauernfeind niet meer dichtrijden. De Belgische Lotte Kopecky won de sprint van het peloton en behoudt de gele trui.

Bekijk hieronder de reacties van Demi Vollering en Riejanne Markus.