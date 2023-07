Oekraïense schermster weigert hand te geven aan Russische en wordt gediskwalificeerd

De Oekraïense schermster Olga Charlan is gediskwalificeerd op de wereldkampioenschappen in Milaan, omdat ze na haar zege weigerde de hand te schudden van haar Russische tegenstander Anna Smirnova.

Charlan was donderdag de eerste sporter uit Oekraïne die het opnam tegen een Russische of Belarussische tegenstander, nadat het Oekraïense ministerie van sport het beleid veranderde.

Het ministerie van sport maakte bekend dat het verbod voor Oekraïense atleten om tegen Russen en Belarussen te sporten, alleen nog geldt voor tegenstanders die "de Russische Federatie of Belarus vertegenwoordigen". Onder neutrale vlag is dus wel toegestaan.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne van vorig jaar was het beleid dat ze het ook niet mochten opnemen tegen Russen en Belarussen die onder neutrale vlag uitkwamen.

'Absoluut beschamend'

Oekraïne reageerde bij monde van presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak verontwaardigd op de diskwalificatie van Charlan. "De beslissing van de Internationale Schermfederatie om de legendarische Oekraïense schermster in diskrediet te brengen, omdat zij weigerde de hand van een Russische atleet te schudden, is de manifestatie van een totaal gebrek aan empathie, het verkeerd begrijpen van de emotionele context en is absoluut beschamend", zei Podolyak op sociale media.

Smirnova stond in Italië als 'neutrale sporter' aan de start van het schermtoernooi.