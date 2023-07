Rus bloeit in herfst van loopbaan op: halve finales op WTA-toernooi Hamburg

Rus versloeg de 21-jarige Lys twee weken geleden ook op een ITF-toernooi in het Franse Contrexeville, waar ze ook de titel voor zich opeiste. Toen regende het breaks in de 6-4, 6-4 zege van de Nederlandse.

Rus serveerde ditmaal beter, want ze werd maar eenmaal gebroken en brak Lys in totaal vijf keer. De 32-jarige Rus haalde een keer eerder de laatste vier op een WTA-toernooi. Dat was in 2020 in het Mexicaanse Monterrey.

Vier keer ITF

De tennisster won dit seizoen al vier ITF-toernooien - het tweede niveau - en bereikte mede daardoor afgelopen maandag de hoogste positie op de wereldranglijst. Rus is nu de mondiale nummer 60 en stijgt door haar halvefinaleplaats in Hamburg richting de topvijftig.

Rus speelt in de halve eindstrijd tegen de Australische qualifier Daria Saville, die in 2017 nog de nummer 20 van de wereld was.