ECB verhoogt rente opnieuw, evenaring van record uit 2000

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft, zoals verwacht, opnieuw de rente verhoogd. Vanaf 2 augustus komt er 0,25 procentpunt bij, waarmee de rente uitkomt op 3,75 procent. Dat is een evenaring van de hoogste rente ooit van de belangrijke beleidsrente van de centrale bank. In oktober 2000 stond de ECB-rente een halfjaar op 3,75 procent.

Het is al de negende keer in een jaar tijd dat de rente omhoog gaat. De nieuwe verhoging is bedoeld om de inflatie, die in de ogen van de ECB nog altijd te hoog is, te beteugelen. De ECB wil dat die uitkomt op 2 procent. In een toelichting schrijft de ECB dat de hoge inflatie weliswaar afneemt, maar dat het doel van 2 procent dit jaar niet wordt gehaald. Om de prijzen te laten dalen wordt geld lenen daarom duurder.