Met de homeruns keert ook de hoop op de titel terug bij Yankees

Aaron Judge (r) viert zijn homerun met Luke Voit - Proshots

Net op tijd lijken New York Yankees hun topvorm gevonden te hebben. Nu de play-offs in het Amerikaanse honkbal van start zijn gegaan, slaat de beroemdste honkbalclub weer de ballen over het hek voor de ene na de andere homerun. Precies wat iedereen van ze verwacht. Voorafgaand aan dit door corona ingekorte seizoen werden de Yankees door de kenners aangewezen als een van de favorieten om de World Series, de finale van het seizoen, te halen. Met een mix van uitstekende werpers en een ijzersterke slagploeg zouden de New Yorkers de eerste titel sinds 2009 weer moeten binnenslepen.

Giancarlo Stanton sloeg een grandslam tegen Tampa Bay Rays - Proshots

Maar na een uitstekende seizoensstart kwam er zand in de motor van de 'Bronx Bombers'. Net als in de voorgaande jaren werden de Yankees geteisterd door blessureleed. De grote sterren uit de slagploeg vielen een voor een af en de vaak jonge vervangers konden niet brengen wat men in New York was gewend. De Yankees verloren maar liefst vijftien van de twintig wedstrijden en een plek in de play-offs kwam zelfs in gevaar. Toch lukte het de medische staf om sterren Aaron Judge en Giancarlo Stanton fit te krijgen tegen het einde van het reguliere seizoen. De grote vraag was echter of de teruggekeerde spelers genoeg ritme zouden hebben richting de o zo belangrijke play-offs. Het antwoord kwam snel. Tijdens de eerste ronde tegen Cleveland Indians vlogen de ballen weer de lege tribunes in en wonnen de Yankees met 12-3 en 10-9. Judge en Stanton deden wat er van ze werd gevraagd, tot grote opluchting van de fans.