Jongen (14) zwaargewond bij brand in Brabants dorp, verdachte tieners vrij

De drie jongens van 13 en 14 jaar uit Dongen die gisteravond zijn aangehouden voor het veroorzaken van een brand waarbij een jongen van 14 zwaargewond is geraakt, zijn vrijgelaten. De politie houdt er sterk rekening mee dat het gaat om een ongeluk. Ze blijven nog wel verdachten.

De brand ontstond gisteravond rond 20.30 uur aan de Kanaaldijk-Noord in het Brabantse dorp. Volgens de politie gebeurde dit nadat er een fles met brandbare vloeistof in brand was gestoken. Het is niet duidelijk of het incident zich afspeelde in een woning.

Het slachtoffer, dat zelf ook uit Dongen komt, raakte zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht: