14-jarige zwaargewond bij brand: 3 tieners zitten vast

Drie jongens uit Dongen zijn gisteravond aangehouden voor het veroorzaken van een brand waarbij een jongen van 14 zwaargewond is geraakt. Het gaat om twee jongens van 13 en een jongen van 14 jaar oud. De drie tieners worden verdacht van brandstichting en zitten vast.

De brand ontstond gisteravond rond 20.30 uur aan de Kanaaldijk-Noord in het Brabantse dorp. Het 14-jarige slachtoffer, dat zelf ook uit Dongen komt, raakte zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De drie verdachten werden gisteravond snel na de brand opgepakt en zitten nog in de cel, zo laat een politiewoordvoerder deze ochtend weten aan Omroep Brabant.

Hoe de brand kon ontstaan en hoe de jongen gewond is geraakt, wordt onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat het om een ongeluk kan gaan, maar wil de zaak goed onderzoeken vanwege de ernst van de verwondingen.