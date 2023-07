Steenbergen in persoonlijk record als snelste naar WK-finale 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag, het koninginnennummer van de WK zwemmen in Fukuoka. De 23-jarige Friezin tikte aan in een tijd van 52,82, een persoonlijk record.

In de ochtenduren, tijdens de series, kwam Steenbergen tot een berekenende 53,82.

Steenbergen kent een voorspoedig jaar op het meest prestigieuze zwemnummer. In de zomer van 2022, tijdens de Europese kampioenschappen in Rome, verbeterde ze na zeven jaar haar persoonlijk record. Als 15-jarige kwam ze in 2015 tijdens de Europese Spelen in Bakoe tot 53,97. In de Italiaanse hoofdstad tikte ze aan in 53,24, goed voor de Europese titel. Haar totaal aantal medailles in Rome bedroeg zeven, waarvan vier gouden.

Mijlpaal

In de aanloop naar de mondiale titelstrijd in Japan trok ze de voorbije maanden die lijn door. In juni, tijdens de NK, slechtte ze eindelijk de barrière van 53 seconden. "Een mijlpaal", noemde ze de 52,98 die ze in Amersfoort op de klokken zette. In Fukuoka dook ze daar, na een splittijd van 25,53, precies één-tiende van een seconde onder.

In de finale van de 4 x 100 vrij, op de openingsdag van het toernooi, zwom ze eerder al de snelste splittijd van het gehele veld. Met het overnamevoordeel van de vliegende start kwam ze tot 51,84, een tijd waar zelfs Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk in hun beste jaren niet aan kwamen.

De finale van de 100 vrij staat vrijdag op het programma.