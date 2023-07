Geraakt door politiegeweld bij rellen toont Franse man zijn misvormde schedel

Een Franse man is naar buiten gekomen met een video waarop te zien is hoe zijn schedel misvormd is geraakt, nadat hij eerder deze maand door de politie geraakt werd met een flitsgranaat. De 22-jarige Hedi werd opgenomen op de intensive care, waar na een dagenlange coma een stuk van zijn schedel werd verwijderd.

Hedi liep de verwondingen op tijdens demonstraties in Marseille, die werden gehouden naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. Hij werd eind juni doodgeschoten door een politieagent. Hedi zegt zelf niet mee te hebben gedaan aan de rellen.

"Ik viel op de grond en toen ik wilde opstaan, werd ik geschopt, in een hoek gesleurd en geslagen. Er werd nooit gevraagd naar mijn legitimatie, of wat ik er deed", verklaart Hedi in de video, die te zien is op de Franse nieuwssite Konbini. Naast zijn schedelverwondingen heeft hij ook oogletsel opgelopen.

Politiewoede

Vier agenten worden ervan verdacht van dichtbij met een flitsgranaat op de man geschoten te hebben. Een van hen zit nu in voorarrest. Vooral in Marseille, maar ook op andere plekken in het land, hebben politieagenten zich ziekgemeld als vorm van protest tegen het voorarrest.

"De collega's zijn solidair naar hun collega die nu vastzit in Marseille, ik voel woede bij de politie sinds de rellen", zegt een politieofficier in een reactie op het voorarrest. "We willen die woede reguleren met ziekteverlof", verklaart hij bij de Franse krant Le Figaro.

In Marseille is ook een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van de politie bij de dood van een 27-jarige man. Hij zou overleden zijn door een schok op zijn borst, ook door een flitsgranaat. Deze wapens worden gebruikt door politieagenten, maar het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor zijn dood.

Onvrede in buitenwijken

Franse jongeren gingen in verschillende steden, met name in de buitenwijken, massaal de straat op afgelopen maand. Sommige van hen staken auto's in brand, staken vuurwerk af en bekogelden agenten. In heel Frankrijk werden tienduizenden agenten ingezet.

Er is veel woede over politiegeweld in Frankrijk. Onderzoek van persbureau Reuters laat zien dat de meerderheid van slachtoffers van politiegeweld een Afrikaanse en islamitische achtergrond heeft. Twee weken voor de dood Nahel, die van Algerijnse afkomst was, werd nog een man met Guineese roots doodgeschoten door de politie.

Veel lokale politici in deze buitenwijken hopen dat de ophef en geweldplegingen na de dood van Nahel voor verandering zal zorgen bij de landelijke politiek. Inwoners van de banlieues bestempelen het beleid van Macron als een mislukking.