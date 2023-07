F1-teams stappen volgend jaar in opleidingsklasse voor vrouwen

De opzet van de F1 Academy gaat volgend seizoen op de schop. Vanaf 2024 rijden er in het opleidingskampioenschap voor vrouwen tien wagens in de kleuren van F1-teams.

Sinds dit seizoen is de F1 Academy de instapklasse voor vrouwen die de Formule 1 willen bereiken. In eerste instantie zou dit naast het de al bestaande W Series bestaan, maar het laatstgenoemde kampioenschap ging eerder dit jaar failliet. In de F1 Academy rijdt met Emely de Heus ook een Nederlandse coureur.

In de F1 Academy doen vijf teams mee (waaronder het Nederlandse MP Motorsport), die allemaal drie wagens inzetten. Er wordt gereden met Formule 4-wagens. De meeste races vinden buiten F1-weekenden plaats, maar op het circuit van Texas rijden de vrouwen in het voorprogramma van de Formule 1. Volgend jaar worden alle evenementen in hetzelfde weekend gehouden.