Nog levende aangespoelde grienden in Australië doodgemaakt

Vrijwilligers probeerden om de dieren weer de zee in te krijgen:

In totaal 350 natuurbeschermers en vrijwilligers hebben geprobeerd om de rest terug de zee in te krijgen.

Gisteren spoelden zo'n honderd grienden aan op een strand aan de westkust van Australië nadat ze gezien waren in de buurt van Cheynes Beach, ten oosten van de stad Albany. Ongeveer de helft van de grienden is meteen doodgegaan.

De nog levende grienden die in Australië waren aangespoeld op het strand, zijn doodgegaan. Het lukte niet om de 45 dolfijnachtigen te redden, en daarom werd besloten ze uit hun lijden te verlossen.

Honderd grienden aangespoeld in Australië - NOS

Het is onduidelijk waardoor ze zijn aangespoeld. De dieren worden nog onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen.

Dolfijnen en walvissen stranden vaker in Australië en Nieuw-Zeeland. Vorig jaar spoelden er 230 aan op de kust van Tasmanië en zo'n 500 grienden spoelden aan op verschillende stranden in Nieuw-Zeeland. De zeedieren zoeken vaak de kust op als ze ziek, gestrest of stervend zijn.