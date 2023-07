Hoe het Jeugdjournaal de ogen van Steijn opende: 'Scoor meer, ben beter aan de bal'

Een doorsnee-ochtend in oktober, zo is de druilerige maandagmorgen op het trainingscomplex van FC Twente het beste te omschrijven. Maar niets is minder waar: we schrijven eind juli, de Enschedeërs stomen zich klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. De start is vanavond: in de tweede voorronde van de Conference League komt Hammarby op bezoek. De aftrap is om 20.00 uur. De spelers trainen getergd, fans kijken aandachtig mee. Tijdens de eindpartij maakt Michel Vlap een foutje: zijn terugspeelpass richting doel is nét te zacht. Via de kluts belandt de bal bij Sem Steijn, de Hagenees staat zoals wel vaker deze voorbereiding 'op de goede plek'... Raak. Met negen doelpunten in de voorbije weken is de aanvalsdriftige middenvelder een van de smaakmakers in Enschede. En dat komt niet uit de lucht vallen. Daarover zo meer.

FC Twente-Hammarby bij de NOS De wedstrijd FC Twente-Hammarby begint om 20.00 uur, een verslag is na afloop te lezen op NOS.nl en in de NOS-app. Bij Langs de Lijn op NPO Radio 1 zijn flitsen van de wedstrijd te horen. Een samenvatting van het duel is te zien in het late NOS Journaal van 23.23 uur.

Na de training blijft Steijn op het veld, nog even een paar extra ballen op doel jagen. De wolken maken ondertussen plaats voor wat zonnestralen, fans achter het hek willen een handtekening of foto en blijven allemaal wachten. De blonde goalgetter is in trek, onmiskenbaar. "Ik ben zeer tevreden over de voorbereiding", zegt Steijn er zelf over. "Ik heb lekkere wedstrijden gespeeld. Naast de doelpunten zit ik er qua spel ook lekker in."

Sem Steijn is deze voorbereiding populair onder de Twente-fans - Orange Pictures

Vorige zomer kwam de 21-jarige Steijn over van ADO Den Haag. Ook al was hij regelmatig trefzeker (zes keer), een vaste basisplek zat er niet in bij FC Twente. "Zeker in het begin was het wennen", geeft hij toe. "Van ADO naar Twente is een grote stap. Maar ik kwam hier in een warm bad terecht. En ik heb veel stappen gemaakt." 'Belde direct mijn zaakwaarnemer na zien Jeugdjournaal' Duidelijk is dat Steijn nu met uitstekende cijfers brutaal op de deur bonst bij kersvers trainer Joseph Oosting. En dat alles heeft mede te maken met een filmpje op het Jeugdjournaal, geeft Steijn lachend te kennen. "Vorig jaar kreeg ik van FC Twente te horen dat ik meer moest kijken en scannen. Toen had ik jullie filmpje bij het Jeugdjournaal gezien. Toen belde ik mijn zaakwaarnemer en zei: wil jij eens kijken wie dat is? Sinds een aantal maanden train ik bij hem." Het gaat om een video met 'scanningexpert' Patrick Woerst. Hij duidde het aantal doelpunten van Erling Haaland en vooral hoe 'scanning' de superspits helpt:

Het Jeugdjournaal maakt een video met Patrick Woerst. Hij helpt voetballers met scannen. - NOS

"Ik scoor meer en ik ben rustiger aan de bal. Dat merk ik ook in de wedstrijden al", zegt Steijn. Vooral middenvelders scannen zich tijdens een wedstrijd suf. Ze krijgen een beter overzicht van het veld, met als doel de tegenstander een stapje voor te zijn. De vruchten werpen zich deze zomer al af. Steijn beschrijft een doelpunt tijdens een oefenduel met PEC Zwolle: "Ik maakte een loopactie in de rug van de centrale verdediger. Ik dook er in één keer voor, en kon binnenschieten. Dat was een bewuste loopactie." Twijfels over basisplek Met al die klinkende cijfers kan de Hagenees toch wel rekenen een basisplek nu? Bij Twente twijfelde men, tot woensdag. Steijn duldt Vlap namelijk als concurrent. Het tweetal wil allebei graag 'op 10' staan, de positie als aanvallende middenvelder. "Wij worden altijd vergeleken met elkaar", zegt eerstgenoemde er zelf over. Volgens de critici zorgt Vlap voor een betere verdeling van het spel, terwijl Steijn vaker trefzeker is. "Michel en ik hebben hebben gewoon verschillende kwaliteiten. Het is lastig om ons te vergelijken, ook al snap ik dat mensen dat doen."

Michel Vlap en Sem Steijn waren afgelopen zaterdag tegen Schalke 04 (2-2) beiden trefeker - Orange Pictures