Portugal overklast Vietnam in groep van Oranje; Vietnam klaar op WK

De Portugese voetbalsters hebben hun tweede groepswedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland overtuigend gewonnen van Vietnam. In het In Waikato stadion in Hamilton werd het, ondanks een karrenvracht aan kansen, 2-0 voor de WK-debutant. Door dit resultaat is Vietnam, ook voor het eerst actief op een WK, al na twee duels uitgeschakeld. Eerder werd er met 3-0 verloren van de Verenigde Staten. Portugal, dat de eerste groepswedstrijd met 1-0 verloor van het Nederlands elftal, heeft dankzij de zege een plek in de knock-outfase in eigen hand. De Verenigde Staten en Nederland, twee ploegen die elkaar afgelopen nacht op 1-1 hielden, hebben vier punten, Portugal volgt met drie punten. Dinsdag worden de laatste groepswedstrijden afgewerkt.

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app. Op dinsdag 1 augustus is Vietnam in Dunedin de laatste tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase. Die wedstrijd begint om 09.00 uur. De voorbeschouwing begint om 08.12 uur.

Portugal begon furieus aan het duel met Vietnam en na twee fikse kansen was het bij de derde mogelijkheid al raak. Op aangeven van Lúcia Alves tikte Telma Encarnação resoluut de 1-0 binnen. Daarmee schreef de aanvalster van Marítimo geschiedenis voor haar land, want het was het eerste WK-doelpunt ooit voor de Portugese vrouwen. Hoewel Vietnam met vijf verdedigers op het veld stond had de ploeg veel moeite om de Portugese dadendrang een halt toe te roepen. De Portugezen creëerden kans na kans en het bleek een kwestie van tijd voordat de 2-0 viel. Na een uittrap van Vietnam pikte Encarnação de bal op, gaf ze die mee aan de opstomende Kika Nazareth waarna de aanvalster van Benfica de bal gedecideerd achter keeper Tran Thi Kim Thanh schoof.

Stand groep E - NOS

Dat het eerste gevaar van Vietnam voortkwam uit een mislukte balaanname van de Portugese keeper Patrícia Morais zegt genoeg over de weerstand die de Aziatische ploeg bood. Even moest Morais nog opletten bij een hard schot van Nguyen Thi Bich Thuy vlak voor rust, maar Portugal had verder weinig te duchten van de nummer 32 van de wereld. Ook de 31-jarige aanvaller en topscorer aller tijden Huynh Nhu had zich iets anders voorgesteld van het treffen met Portugal. De enige speler van Vietnam die buiten de landsgrenzen speelt, bij het Portugese Lank Vilaverdense, kwam niet in het stuk voor.

Kika Nazareth baalt van een van haar gemiste kansen - Reuters