Politie op scherp na onrust in aanloop naar wedstrijd FC Twente - Hammarby

In aanloop naar de voetbalwedstrijd FC Twente - Hammarby is het gisteren onrustig geweest in Enschede en Hengelo. De locoburgemeesters van beide gemeenten zagen zich genoodzaakt strenge maatregelen te nemen om geweld tussen supporters te voorkomen.

FC Twente speelt vanavond tegen de Zweedse club Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League. Er zijn ten minste 1500 Zweedse supporters naar de regio gekomen om de wedstrijd bij te wonen. Dinsdag werd al bekend dat zij niet welkom zijn in de binnenstad van Enschede. Daarom is er een fanzone ingericht rond het stadion.

Toch ontstond er onrust in het centrum. Bij een supportersgroep in Enschede heeft de politie gisteravond wapens aangetroffen. De locoburgemeester van Enschede, Niels van den Berg, heeft daarom in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten om preventief fouilleren toe te staan in zijn gemeente.

Bekijk hier de beelden van woensdagavond;