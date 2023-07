Vanavond op tv: Stoot Oekraïne door? • Het gure politieke klimaat in de Kamer

Stoot Oekraïne door?

Het maandenlange tegenoffensief van Oekraïne zou in een nieuwe fase zijn beland met een grote aanval op Russische verdedigingslinies in het zuiden van het land, melden The New York Times en het Amerikaanse Institute for the Study of War. President Volodymyr Zelensky leek gisteravond cryptisch naar de gebeurtenissen te verwijzen in zijn dagelijkse televisietoespraak. "Onze jongens aan het front hebben goede resultaten geboekt. Mooi gedaan. Details volgen."