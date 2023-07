Vernietiging adoptiedossiers was niet volgens de wet: 'Onzorgvuldig beheer'

De vernietiging van adoptiedossiers in 1983 en 1999 was niet in lijn met de Archiefwet. Dat concludeert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport naar aanleiding van vragen van geadopteerden, Kamervragen en een publicatie van de NOS.

Het gaat om duizenden vernietigde dossiers van de Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid die stammen uit de periode van 1967 tot 1979. De dossiers bevatten gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder.

Die gegevens waren nodig voor de zogenoemde 'beginseltoestemming', waarin werd vastgesteld dat mensen voldeden aan de criteria om een kind te mogen adopteren. Ook zaten in de dossiers persoonlijke gegevens van het adoptiekind, zodat zij een visum konden krijgen.

Ongeveer honderd dossiers uit die periode zijn niet vernietigd. Waarom die wel bewaard zijn gebleven, is niet duidelijk.

Onzorgvuldig beheer

De vernietiging van de adoptiedossiers heeft volgens de inspectie "onvoldoende zorgvuldig" plaatsgevonden, want de bewaartermijn van de dossiers was niet volgens de regels vastgesteld. De inspectie kon namelijk geen bewijs vinden dat bij het bepalen van deze termijn rekening is gehouden met het belang van de 'recht- en bewijszoekende burger'. En dat moest wel volgens de Archiefwet.

Bovendien was de registratie van adoptiedossiers gebrekkig, schrijft de inspectie. "Het totaalbeeld is dat van een onzorgvuldig beheer."

Het is niet zeker of de bewaartermijn anders was geweest als die wel volgens de Archiefwet was vastgesteld, nuanceert de inspectie. "In die periode werd het belang van inzage in adoptiedossiers op de lange termijn namelijk minder gezien."