Europese actie tegen uitbuiting brengt meer dan 700 slachtoffers in beeld

Negentien landen deden mee aan de actie, die zich richtte op sectoren waar arbeidsuitbuiting vaker een rol speelt. Belangrijke aandacht was er voor Vietnamese slachtoffers van uitbuiting in nagelsalons.

Bij een grote Europese actie tegen arbeidsuitbuiting en mensensmokkel zijn meer dan 700 mogelijke slachtoffers in beeld gekomen. Nederland leidde de actie van Europol, die plaatsvond in de week van 14 september.

Ook 11 nagelsalons in Zuid Limburg en Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij zijn tot nu toe zeven (mogelijke) overtredingen vastgesteld en een onbekend aantal onderzoeken gestart.

De Inspectie SZW trof in Amsterdam ook een vrouw aan die illegaal was en in de kelder van de nagelstudio sliep. De vrouw had geen tewerkstellingsvergunning. In de kelder stond een bed en er lagen wat persoonlijke spullen, zoals kleding, medicijnen en foto's. De vrouw probeerde zich te legitimeren met een paspoortkopie van een lookalike.

Vrouw in kelder salon

Op dit moment wordt nog onderzocht of de nagelzaak waar zij werkte ook andere regels overtrad, zoals die tegen te lange werktijden en onderbetaling. De werkgever heeft wel meteen boetes gekregen voor ongezonde werkomstandigheden en het onveilig opslaan van gevaarlijke stoffen.

Tegelijkertijd met deze actie leidde Frankrijk invallen in nog zes landen, met name in de agrarische sector. Daarbij zijn met name wijngaarden geïnspecteerd, waar volgens Europol vaak ongeschoolde immigranten te werk worden gesteld.