Herman van der Zandt gaat van NOS naar KRO-NCRV: 'Tijd voor nieuwe uitdaging'

"Het is niet eenvoudig om de NOS na 23 jaar te verlaten", zegt de presentator over zijn overstap. "Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk ernaar uit om andere programma's te maken. Met een ander werkritme, dat momenteel beter bij mij past. Ik heb gelukkig nog even tijd om bij de NOS op een goede manier af te sluiten."

Herman van der Zandt vertrekt bij de NOS. De presentator gaat vanaf 1 januari 2024 aan de slag bij de publieke omroep KRO-NCRV. Tot 1 oktober is hij nog in dienst bij de NOS.

Veelzijdige presentator

Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS, noemt het "buitengewoon jammer" dat Van der Zandt afscheid neemt. "Herman is een van onze meest veelzijdige, gezichtsbepalende presentatoren. Daarnaast, en minimaal net zo belangrijk, zien we met zijn vertrek een buitengewoon prettig mens en collega gaan. Het is voor ons erg jammer, maar we begrijpen zijn overwegingen en gunnen Herman vanzelfsprekend het allerbeste."

Van der Zandt kwam in 2001 in dienst bij de NOS. In de eerste jaren was hij nieuwslezer bij het NOS Radionieuws. In 2006 werd hij een van de vaste presentatoren van het NOS Journaal. Later presenteerde hij de verkiezingsuitzendingen van de NOS en het radioprogramma NOS Met Het Oog op Morgen.

In 2015 maakte hij de overstap naar NOS Sport, waar hij verschillende radio- en televisie-uitzendingen voor zijn rekening nam, waaronder het Tour de France-programma NOS De Avondetappe. Ook was hij te zien bij de Bevrijdingsjournaals, het eindejaarsprogramma NOS Uit het leven en het programma rondom de Paralympische spelen.

Van der Zandt was verder een van de presentatoren van de populaire YouTube-serie Rondje Binnenhof waarin hij samen met Marleen de Rooy en Xander van der Wulp het politieke nieuws bespreekt.