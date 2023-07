Van der Plas (BBB) heeft premierskandidaat op het oog

BBB-leider Caroline van der Plas heeft iemand gevonden die wellicht namens haar partij premier zou willen worden. Ze noemt geen naam, maar in De Telegraaf zegt ze dat die persoon beschikt over "internationale ervaring".

Volgens de krant wil ze hem of haar naar voren schuiven voordat ze dit weekend op vakantie gaat. Maar in een toelichting zegt een woordvoerder dat de naam pas begin september openbaar wordt.

"De kandidaat heeft namelijk ook tijd nodig om zelf hiervoor voorbereidingen te treffen en privé en zakelijk afspraken af te handelen." Wel hoopt de partijtop dat de kandidaat de komende dagen uitsluitsel geeft.

Zelf liever niet

Van der Plas herhaalt dat ze zelf geen premier wil worden. Maar als de persoon die ze op het oog heeft alsnog 'nee' zegt, gaat ze haar positie "heroverwegen". Van der Plas wordt in ieder geval lijsttrekker bij de komende verkiezingen en wil dan de partij gaan leiden vanuit de Tweede Kamer, als fractievoorzitter.

De beoogde premierskandidaat komt waarschijnlijk op nummer twee op de kandidatenlijst, meldt de krant. Op basis van de peilingen zou BBB kunnen gaan meestrijden om de grootste partij te worden. Daarmee komt ook het leveren van de premier in beeld. Vorige week is er uitgebreid gesproken met de potentiële kandidaat.

Hakken

In De Telegraaf zegt Van der Plas dat ze twee belangrijke redenen heeft om niet de opvolger van Mark Rutte te willen worden. "Ten eerste is het een enorme aanslag op mijn privéleven." Daarnaast ziet ze ontzettend op tegen de internationale reizen. "Ik heb helemaal geen zin om nette kleren aan te moeten en de wereld over te vliegen. Dan moet ik hakken dragen, terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen."

Ook vliegangst speelt haar parten en bovendien is ze verknocht aan het werk in de Tweede Kamer. Daar zit ze nu ruim twee jaar en dat vindt ze eigenlijk te kort om premier te worden. Of de beoogde BBB-premierskandidaat ruimere Kamerervaring heeft, wordt in de krant niet duidelijk.