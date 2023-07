Blessure Van der Gragt valt mee: wissel tegen VS uit voorzorg

De blessure van Stefanie van der Gragt, verdediger van het Nederlands elftal, lijkt mee te vallen. De KNVB meldt dat ze uit voorzorg in de rust in de kleedkamer is achtergebleven zodat ze op dit WK inzetbaar zal zijn, want de hoop is gevestigd op de knock-outfase. Van der Gragt speelde meer dan honderd interlands en is een van de vaste waarden van het Nederlands elftal. Zij liet in april weten na het WK in Nieuw-Zeeland en Australië te stoppen met voetballen. Ze gaat aan de slag als technisch manager van AZ Vrouwen. Oranje speelde in het stadion in Wellington gelijk (1-1) tegen de Verenigde Staten. Bij een kopduel tijdens een corner raakte Van der Gragt in de 37ste minuut met haar hoofd dat van een Amerikaanse. Ze liep een beetje groggy van het veld en moest even verzorgd worden langs de kant. Op aanraden van de teamarts wisselde Andries Jonker tijdens de rust zijn "rots in de branding". Volgens de Oranje-bondscoach had de scheidsrechter eerder moeten ingrijpen, omdat het een te felle wedstrijd werd. "Het begon op een slagveld te lijken."

Danielle van der Donk reageert op het 1-1 gelijkspel van Nederland tegen de Verenigde Staten op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Lyon-teamgenoot en Lindsey Horan komt even buurten. - NOS

Ook Daniëlle van de Donk kwam gehavend van het veld. In blessuretijd knalde ze met haar hoofd tegen dat van Rose Lavelle en werd minutenlang behandeld. Ze had een hoofdwond die flink bloedde en had een badmuts nodig om het verband op z'n plaats te houden. Beerensteyn niet in actie De geblesseerde Lineth Beerensteyn, de vervanger van topspits Vivianne Miedema vanwege knieletsel, kon tegen de VS niet in actie komen. Beerensteyn viel in de slotfase van het openingsduel van Oranje met Portugal (1-0 winst) geblesseerd uit. Op beelden was te zien dat ze met krukken het stadion verliet. De schade lijkt mee te vallen, hoewel haar meespelen tegen Vietnam en mogelijk de knock-outfase onzeker is.

Spits Lineth Beerensteyn is niet ongeschonden uit de openingswedstrijd van Oranje tegen Portugal (1-0) gekomen. Kort na afloop is niet duidelijk hoe ernstig haar blessure is, maar de nummer 7 van Nederland loopt op krukken. - NOS