Shell ziet winst dalen door lagere olie- en gasprijzen

Olie- en gasbedrijf Shell heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een stuk minder verdiend dan een jaar geleden. Onderaan de streep was de winst 3,1 miljard euro. In dezelfde tijd vorig jaar boekte Shell nog een recordwinst van 18 miljard euro. Die recordwinst kwam toen ook door het terugdraaien van eerdere afschrijvingen.

De winst daalt vooral vanwege de zakkende olie- en gasprijzen. Zo is de inkoopprijs van gas op de Amsterdamse TTF-markt nu zo'n 30 euro per megawattuur, terwijl die een jaar geleden boven de 150 euro per megawattuur was. Shell profiteerde toen flink van de gestegen prijzen. In augustus vorig jaar bereikte de handelsprijs van gas zelfs een korte piek van boven de 300 euro.

Sinds december vorig jaar daalt de gasprijs, waardoor Shell minder verdient. Ook hield het bedrijf dit kwartaal minder over aan het raffineren van olie.

Aandeelhouders belonen

Shell wil de waarde van het aandeel opkrikken en kondigde daarom vorige maand aan aandeelhouders meer te gaan belonen. Shell vindt dat het bedrijf ondergewaardeerd is ten opzichte van de concurrentie. Om dat te veranderen sneed het bedrijf in de kosten en verhoogde het dividend met 15 procent.

In het afgelopen kwartaal heeft Shell in totaal 5,6 miljard dollar aan aandeelhouders uitgekeerd, waarvan 2 miljard direct in dividend en 3,6 miljard door eigen aandelen in te kopen.

Het bedrijf kondigt nu opnieuw aan eigen aandelen in te kopen voor 3 miljard dollar de komende maanden. Daar komt, als het aan Shell ligt, later dit jaar nog 2,5 miljard dollar bij.

Toch niet afbouwen

Vorige maand kondigde de dit jaar aangetreden bestuursvoorzitter, Wael Sawan, ook aan toch niet minder olie te gaan oppompen. In 2021 kondigde Shell nog aan dat de olieproductie jaarlijks met 1 à 2 procent zou afnemen, en dat de piek in 2019 lag. Toen stond de Nederlander Ben van Beurden nog aan het roer van het bedrijf.

Shell heeft de overtuiging dat olie en gas ook op de langere termijn belangrijk blijven voor energie, en denkt dat de vraag naar fossiele energie alleen geleidelijk afneemt. Daarom investeert het bedrijf de komende jaren 40 miljard dollar in olie en gas, tegenover 10 tot 15 miljard dollar die geïnvesteerd wordt in koolstofarmere energieoplossingen.