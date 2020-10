Campagne tegen wapenbezit onder jongeren Almere, bekende inwoners doen mee

In Almere is een campagne begonnen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. De afgelopen tijd zijn er verscheidene geweldsincidenten geweest waarbij tieners betrokken waren, zoals overvallen en zware mishandelingen. Er werden onder meer kapmessen, klauwhamers en pistolen gebruikt.

"Soms zijn het piepjonge jongeren die zich schuldig maken aan criminaliteit", zegt burgemeester Franc Weerwind in het NOS Radio 1 Journaal. "Sommigen zijn jonger dan 13 of 14 jaar."

De campagne moet het bewustzijn bij inwoners vergroten dat wapenbezit niet normaal is. "We vragen mensen om zich er openlijk tegen uit te spreken. Inwoners moeten met elkaar in gesprek gaan", zegt Weerwind.

Kwetsbare jongeren vallen voor luxe goederen

Enkele bekende inwoners van Almere hebben zich bij de campagne aangesloten, onder wie Ali B. en Jörgen Raymann. Ook prominente jongerenwerkers en politieagenten doen mee.

De campagne, die wordt gepromoot via sociale media, is een van de middelen om het wapengebruik onder jongeren terug te dringen. Er komt ook een hardere aanpak als jongeren met een wapen betrapt worden. "We gaan dan kijken met wie ze allemaal contact hebben. Als blijkt dat er sprake is van een groepsconflict, pakken e dat meteen aan", zegt de burgemeester.

Volgens Weerwind gaat het met veruit de meeste jongeren in Almere goed. Maar er zitten kwetsbare tieners tussen die crimineel gedrag vertonen. "Zij bezwijken voor de verleiding van het snelle geld en luxe goederen en denken dat ze daar op een eenvoudige manier aan kunnen komen. Dan is het zaak, zeker bij first offenders, om daar meteen op in te springen."