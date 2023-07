Schip bij Ameland brandt nog steeds, maar ligt wel stabiel

De situatie met het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is vrijwel hetzelfde als gisteravond. Het vuur is niet gedoofd en het schip drijft nog steeds. "De sleepboot heeft een noodverbinding met het schip, waardoor we het op zijn positie kunnen houden", zegt Edwin Granneman van de Kustwacht in het NOS Radio 1 Journaal.

Aan boord is het enorm warm, zegt Granneman. "Er zijn nog steeds brandhaarden en rook." Later vanochtend gaat er een vliegtuig van de Kustwacht de lucht in om te checken of de temperatuur aan boord gedaald is. De bergingsmaatschappij wil namelijk met personeel aan boord gaan om te kijken wat de stand van zaken is en wat er verder moet gebeuren.

Het kan volgens Granneman nog dagen duren voordat de brand geblust is. Het crisisteam van de Kustwacht en bergers komt vandaag bijeen om de verschillende scenario's te bespreken.

Risico voor Waddeneilanden

De grote angst is dat het schip kapseist en gaat zinken. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat een deel van de lading van 3000 auto's richting de Waddeneilanden drijft. "Het is een werelderfgoedgebied en dat zou beschadigd kunnen worden als daar heel rare, giftige producten in terecht zouden komen", zei burgemeester Stoel van Ameland gisteren.

De burgemeester benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de veiligheid van dit soort scheepvaart bij het Waddengebied. "We hebben ons eerder al uitgesproken over de zorg over de route die gevaren wordt."

Er is een noordelijke en een zuidelijke route. Stoel en de andere Waddenburgemeesters zouden het liefst zien dat de zuidelijke route verdwijnt. "Hoe verder van de Waddeneilanden af, hoe minder de risico's en hoe meer tijd om in te grijpen als er iets misgaat."