Blussen brandend schip gestaakt: bluswater bedreigt stabiliteit

De staking van het koelen is voor nu tijdelijk, laat een woordvoerder weten. "Het is niet uitgesloten dat er later weer wordt gekoeld." Wel of niet blussen is "een lastige afweging", zegt de woordvoerder. "De voordelen van het blussen moeten worden afgewogen tegen het risico dat blussen met zich mee kan brengen."

'Sowieso complexe situatie'

De Japanse rederij K Line zei vanochtend tegen het Duitse persbureau DPA dat het brandende vrachtschip zo'n 1000 meer auto's meer aan boord heeft dan eerder werd gemeld. Het gaat volgens de rederij om 3783 auto's in plaats van 2857 auto's. Toch gaat de Kustwacht nog steeds uit van 2857 auto's. "Dat is de informatie die wij hebben gekregen."

Als het er wel 3783 zijn, maakt dat volgens de Kustwacht geen groot verschil voor de operatie. "Het is sowieso een complexe situatie, of het nu gaat om zo'n 2800 auto's, of 3800."

Het kan nog dagen duren voordat de brand geblust is, zei een woordvoerder van de Kustwacht vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Om informatie te verzamelen, maakt de Kustwacht beelden vanuit een vliegtuig. Daarnaast houdt een bergingsteam de situatie vanaf de sleepboot in de gaten.

Als er brandstof gaat lekken uit het schip zal dat zich naar het noorden verspreiden en niet richting de Waddeneilanden, schreef demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Dat komt door "de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting". Rijkswaterstaat is met een oliebestrijdingsvaartuig in de buurt om meteen te kunnen ingrijpen zodra dat wel het geval is.

Risico voor Waddeneilanden

De grote angst is dat het schip kapseist en gaat zinken. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat een deel van de lading richting de Waddeneilanden drijft. "Het is een werelderfgoedgebied en dat zou beschadigd kunnen worden als daar heel rare, giftige producten in terecht zouden komen", zei burgemeester Stoel van Ameland gisteren.

De burgemeester benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de veiligheid van dit soort scheepvaart bij het Waddengebied. "We hebben ons eerder al uitgesproken over de zorg over de route die gevaren wordt."

Er is een noordelijke en een zuidelijke route. Stoel en de andere Waddenburgemeesters zouden het liefst zien dat de zuidelijke route verdwijnt. "Hoe verder van de Waddeneilanden af, hoe minder de risico's en hoe meer tijd om in te grijpen als er iets misgaat."