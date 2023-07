Afrika-top in Sint-Petersburg: 'Rusland wil invloed in Afrika uitbreiden'

"Afrikaanse landen keren zich niet tegen het Westen door samen te werken met Rusland, al denkt het Westen dat vaak wel", zegt onderzoeker Guido Lanfranchi van Instituut Clingendael. Hij richt zich op de relatie tussen Afrika en Rusland. "Het is in Afrika's belang om banden te hebben met zowel Rusland als het Westen."

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Hoe meer Afrikaanse leiders naar Sint-Petersburg komen, hoe beter voor Poetin. Voor hem is het primaire doel van deze top om in binnen- en buitenland te laten zien dat Rusland verre van geïsoleerd is en een belangrijke speler blijft op het wereldtoneel, alle westerse sancties ten spijt. Poetin zal op de top traditioneel uithalen naar het Westen en spreken over 'een nieuwe wereldorde'. Onder zijn gehoor zijn evenwel slechts 17 van de 54 Afrikaanse staatshoofden, aanzienlijk minder dan bij de vorige top in Sotsji in 2019.

De ontmoeting vindt noodgedwongen plaats in Sint-Petersburg, en niet in Ethiopië, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Met een arrestatiebevel tegen hem van het Internationaal Strafhof is reizen voor Poetin ineens een stuk riskanter geworden."