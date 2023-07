Oranje moest hard vechten tegen Amerika: 'Begon op een slagveld te lijken'

Van de Donk knalde met haar hoofd tegen dat van Rose Lavelle en werd minutenlang behandeld. En eerder, voordat Horan de gelijkmaker binnenkopte, was er gedoe tussen Horan en Van de Donk. De Oranje-aanvaller liep hard door op Horan op een plek op het veld waar het niet per se nodig was. Horan had vrij lang verzorging nodig aan een toch al gehavende knie.

De boomlange Amerikaanse aanvoerder Horan is Van de Donks teamgenoot bij Olympique Lyonnais en informeert tijdens het interview achteraf toch even hoe het met haar gaat. Gelukkig is ze oké, zegt Van de Donk, maar het zag er even niet goed uit in blessuretijd.

"It's bleeding like a motherfucker", roept Daniëlle van de Donk - met badmuts op om het verband op z'n plek te houden - lachend tegen Lindsey Horan door de catacomben van het stadion in Wellington na de 1-1 tegen de Verenigde Staten . Het was een zeer felle wedstrijd tussen de VS en Oranje.

Maar, zei Jonker, de VS worden volgens velen niet meer gezien als het team van weleer. En dit leek het moment om de Amerikanen te pakken. Jonker was vooral benieuwd waar Oranje op dit moment staat.

De Nederlandse vrouwen deinsden niet terug voor de Amerikaanse vrouwen, die voor dit WK titelfavoriet zijn. De vraag vooraf was: zou Oranje gewoon gaan aanvallen tegen de VS?

"Zo gaat het altijd", zegt Horan nuchter. "De beste spelers zijn altijd het competitiefst, zo is het ook tussen ons. We vechten op het veld en daarna maken we het weer goed."

Stefanie van der Gragt bleef na de rust achter in de kleedkamer. Bij een kopduel tijdens een corner raakte ze met haar hoofd dat van een Amerikaanse. Jonker zag dat Oranje Van der Gragt miste na rust. "De wissel van Steef doet zich toch voelen, dat je de rots in de branding moet wisselen", zegt de bondscoach.

Oranje leek best te kunnen winnen vandaag van de regerend wereldkampioen. "Het was sowieso een pittige wedstrijd, het begon op een slagveld te lijken. Maar als je naar het resultaat kijkt moeten wij het meest tevreden zijn met een gelijkspel."

Na de 1-1 is de bondscoach zeker niet ontevreden. "Het lijkt erop dat we dichterbij gekomen zijn. In ieder geval fysiek, en met wat invallers. We zijn er niet overheen, maar we zijn in de buurt."

De eerste helft hield Oranje na een wervelend begin van de VS knap stand, voetbalde het zelf bij vlagen erg goed en dat leverde de 1-0 op van Jill Roord. "We stuurden Amerika van het kastje naar de muur", aldus Jonker. Maar in de tweede helft kwam Amerika geharnast het veld op en kreeg Oranje zes corners tegen (in totaal 11) waaruit één keer werd gescoord.

De KNVB laat weten dat haar blessure meevalt en dat ze uit voorzorg in de rust in de kleedkamer is achtergebleven zodat ze op dit WK inzetbaar zal zijn.

Zo snel na de wedstrijd had Jonker nog geen kans gehad te kijken hoe het met Van de Gragt is.

Op dinsdag 1 augustus in Dunedin is de laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase Vietnam (09.00 uur).

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app.

De bondscoach verbaast zich dat er niet eerder is ingegrepen door de scheidsrechter. "Ik denk dat arbitrage dit in de hand had moeten houden en sneller geel had moeten geven aan beide kanten, want dan is het snel afgelopen; met twee gele kaarten ben je geschorst. Nu gingen beide kanten zich steeds meer veroorloven. Dan krijg je dit. Ik vind dat niet goed."

Oranje aan kop?

En nu, wordt Nederland groepswinnaar? Jonker doet daar, nuchter als hij is, geen uitspraken over. "We willen groepswinnaar worden en dat betekent dat we zo veel mogelijk goals moeten maken tegen Vietnam. Aan de andere kant, ik moet nog maar zien of Amerika van Portugal wint en of Portugal later vandaag makkelijk van Vietnam wint.

Door het gelijkspel komt Oranje op vier punten, evenveel als de VS, en is het dicht bij plaatsing voor de achtste finales. Dinsdag treft Oranje Vietnam, dan zal plaatsing moeten worden veilig gesteld.

Oranje heeft nog een klus te klaren. "Wij onderschatten Vietnam op geen enkele wijze."