Cruijff krijgt musical over zijn leven: 'Johan gaat niet zingen'

Johan Cruijff, Neêrlands beste voetballer die op 24 maart 2016 overleed, krijgt een eigen musical. Volgend jaar gaat, 14, de Musical, in het AFAS Theater in Leusden, in première.

Het moet een musical worden over ambitie, liefde en vriendschap, maar ook over jaloezie, eenzaamheid en verraad. Dat zei Tom de Ket, regisseur en schrijver van de musical, in het NOS Radio 1 Journaal. "Iedereen weet dat Cruijff een mening had over alles, maar dat hij zich ook onbegrepen voelde."

Leven als een roman

Het maken van een productie over het leven van Cruijff stond al jaren op het verlanglijstje van de regisseur. "Als je je verdiept in zijn leven is het net een roman. Zijn levensverhaal is complex en dramatisch en dat leent zich heel goed voor het theater." De regisseur doelt hiermee op het feit dat Cruijff, een magere jongen uit Betondorp, het tegen alle verwachtingen in, schopt tot een voetballer van wereldfaam.

Cruijff werd groot bij bij Ajax. Met de Amsterdamse club won hij begin jaren 70 driemaal achtereen de Europa Cup voor landskampioenen. Daarna bracht hij Barcelona terug naar de top. Ook speelde Cruijff in de Verenigde Staten. Hij keerde terug naar Nederland, speelde weer bij Ajax en later ook een jaar bij Feyenoord dat met hem kampioen werd, De muscial gaat ook over de gezondheidsproblemen van Cruijff.

Powervrouw

"Het was een man met een enorme drive. Cruijff wilde onafhankelijk worden, en de enige manier waarop hij dat kon doen was door te voetballen", zegt De Ket.

Een rol die volgens de regisseur niet kan ontbreken is die van Danny, Cruijffs vrouw. "Die waren ontzettend aan elkaar gewaagd. Het knetterde af en toe maar haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgden er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp, werd wie hij was."

Zingen zou potsierlijk zijn

Wie de rol van Johan zal spelen is nog niet bekend. Maar hij hoeft niet te kunnen zingen. In overleg met het management van Cruijff is afgesproken dat de voetballer in de musical voornamelijk praat, en natuurlijk voetbalt. "Door het hitje dat hij heeft gehad weet iedereen dat Johan niet kon zingen, dus dat zou potsierlijk zijn", zegt de regisseur. "Maar zijn beroemde uitspraken zullen zeker terug te horen zijn."