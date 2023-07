Wekdienst 27/7: Poetin praat met Afrikaanse landen • Europese renteverhoging verwacht

Goedemorgen! In het Sint-Petersburg komen leiders van Afrikaanse landen bij elkaar voor overleg met president Poetin over voedselveiligheid nu de graandeal van tafel is, en de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt naar verwachting de rente. Eerst het weer: in het grootste deel van het land regent het tot in de ochtend. In de middag klaart het wat op en zijn er ook langere droge perioden bij maximaal 19 graden.

Afbeelding ter illustratie - weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Sint-Petersburg komen Afrikaanse leiders en president Poetin samen op de Rusland-Afrika Top. Op de agenda staat onder meer voedselzekerheid na het aflopen van de graandeal. Poetin probeert de Afrikaanse landen te overtuigen dat een deal met Oekraïne niet nodig is, waarmee het dat land nog verder buitenspel wil zetten.

Noord-Korea viert 'Overwinningsdag', de dag waarop 70 jaar geleden de Koreaanse Oorlog ten einde kwam. Daarbij zijn dit jaar voor het eerst ook weer buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Onder anderen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sjojgoe is erbij.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt naar verwachting de rente opnieuw. Sinds halverwege vorig jaar is de ECB al bezig met het opschroeven van de rente om de inflatie te beteugelen. Die is inmiddels op het hoogste niveau sinds 2001.

FC Twente speelt de eerste 'echte' wedstrijd van het nieuwe seizoen. In de tweede voorronde van de Conference League speelt de ploeg uit Enschede om 20.00 uur een thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF. Wat heb je gemist? In het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïense leger begonnen aan een grote aanval. The New York Times noemt het de hoofdmoot van het tegenoffensief tegen Rusland. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet, die voor een groot deel door het westen zijn getraind. Ook gebruiken ze westerse wapens. Het Oekraïense tegenoffensief begon ongeveer twee maanden geleden, maar tot nu werd er maar weinig winst geboekt. Ander nieuws uit de nacht: Oranje doorstaat Amerikaanse storm (1-1): Oranje kwam al na 17 minuten op voorsprong door een doelpunt van Jill Roord. In de tweede helft maakte Lindsey Horan uit een corner de gelijkmaker. Door het gelijkspel is Nederland dicht bij een plek in de achtste finale.

President Niger afgezet, militairen spreken van staatsgreep: de grenzen zijn gesloten en er geldt in het hele land een avondklok. De coupplegers roepen andere landen op om niet in te grijpen.

Twee Nederlanders verdronken in Frankrijk bij kanotocht: De twee mannen waren 25 en 35 jaar oud en maakten deel uit van een groep van 13 Nederlandse vakantiegangers. De groep kwam volgens een lokale krant in draaikolken terecht op een plek waar een wateraanzuigleiding loopt.

En dan nog even dit: Verbleking van koraal is niet uitzonderlijk, maar wel zo vroeg in het seizoen. Marien bioloog Robbert-Jan Geertsma moest even bijkomen van het nieuws dat koraal bij Florida nu extreem snel verbleekt. Hij kweekt 'superkoralen', speciaal voor warmer water:

