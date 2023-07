Tourmaaltijden tot op de gram nauwkeurig: 'Naamstickers op pakjes hagelslag'

"De worteltaart!" Charlotte Kool twijfelt geen moment als haar gevraagd wordt naar haar favoriete gerecht van de kok van de dsm-firmenich-ploeg in de Tour de France Femmes. "We maken een ranking van zijn toetjes", lacht de Nederlandse sprintster. Chefkok Jelte Kranendonk weet van niks. "Nee, daar was ik niet van op de hoogte, dat is heel interessant om te weten", lacht hij. "Dan moet ik nu natuurlijk zorgen dat ik nóg iets lekkerders ga maken." Keuken op wielen Dit seizoen reist er voor het eerst een kok met de vrouwenploeg van DSM mee. Kranendonk rijdt met een heuse kooktruck, oftewel een keuken op wielen, van hotel naar hotel en zorgt ervoor dat de rensters voldoende kilocalorieën binnenkrijgen. "Gemiddeld is dat zes- tot achtduizend kilocalorieën per dag. Dat is heel belangrijk, want ze moeten genoeg brandstof tot zich nemen om goed te kunnen presteren. Dat proberen we te bereiken met verse en gezonde maaltijden, zodat iedereen het lekker vindt en goed blijft eten." In NOS Sportschool legde Tom Dumoulin al eens uit hoe het met voeding tijdens wielerkoersen zit:

Wat er dan precies per dag op het menu staat en hoeveel gram hagelslag, brood, havermout, groente, pasta, vlees en saus een renster dan mag, wordt vastgesteld door de voedingsdeskundigen. Een van die deskundigen is Lieke Dommerholt. "Ongeveer een maand voor de Tour staat het menu vast. De hoeveelheden die elke renster mag hebben, bepalen we vervolgens per dag. Dat hangt bijvoorbeeld af van wat voor soort etappe het is en hoe hard ze hebben gefietst." Daarover hebben de voedingsdeskundigen, die tijdens de Tour in Nederland blijven, dagelijks contact met Frankrijk. Kranendonk: "Ik krijg elke dag een appje met de hoeveelheden per renster. Dan maken we het gerecht per persoon klaar." En dat luistert heel nauw. Bij het ontbijt worden er kleine verpakkingen met hagelslag, pindakaas en jammetjes voorzien van naamstickers naar de tafels van de rensters gebracht. "Om verwarring te voorkomen." Voorkeuren De wensen en voorkeuren van de rensters worden op briefjes genoteerd en hangen op ooghoogte van de chef in de kooktruck. Daarop valt bijvoorbeeld te lezen als iemand geen bietjes lust of vegetarisch is. Eén van de vegetariërs is Esmee Peperkamp. "Heel fijn dat daar rekening mee wordt gehouden, dat je weet dat er een vleesvervanger is, een eiwitbron." Volgens chef Kranendonk is het vegetarisch bereiden van een gerecht "niet per se lastiger" tijdens de koers.

Ook voor veganisten is het mogelijk voldoende brandstof voor het lichaam tot zich te nemen, weet voedingsdeskundige Dommerholt. "Dat vergt iets meer discipline van de renster, maar het kan zeker. Alleen als je dan bijvoorbeeld ook geen peulvruchten zou lusten, dan wordt het wel wat meer een uitdaging." Gezellig eetmoment In de basis is het menu voor iedereen gelijk. "Want dat zorgt voor een gezellig eetmoment", vertelt Dommerholt. Dat eetmoment is altijd pas rond 21.00 uur, maar tussendoor wordt er ook voor gezorgd dat de rensters genoeg eten. Kranendonk: "Voor de etappe bereiden we een herstelmaaltijd voor ze. Die geven we mee met de bus. Als de rensters gefinisht zijn, kunnen ze, nadat ze hebben gedoucht en zich hebben omgekleed, direct wat eten." Zo'n herstelmaaltijd zit bomvol eiwitten, vertelt de kok. "Dat is goed voor je spierherstel. Zeker na de etappe is dat belangrijk."

Bij een etappezege zorgen we natuurlijk voor een leuke aankleding. Chefkok Jelte Kranendonk