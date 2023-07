Grote aanval Oekraïne in zuidoosten, 'hoofdmoot van tegenoffensief'

In het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïense leger begonnen aan een grote aanval, melden verschillende bronnen. Het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank, spreekt van een omvangrijke operatie. Ook The New York Times meldt op basis van anonieme bronnen dat het om de hoofdmoot van het Oekraïense tegenoffensief gaat.

De Amerikaanse krant schrijft dat Oekraïne duizenden extra militairen heeft ingezet, die grotendeels door het Westen zijn getraind en nog niet eerder zijn ingezet. Ook zouden ze zijn uitgerust met westers materieel.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zegt in de Russische staatspers dat er een zware strijd gaande is ten zuiden van Orichiv, in de regio Zaporizja. Oekraïense militairen zouden daar door verdedigingslinies van Rusland heen zijn gebroken.

Het Institute for the Study of War kan nog niet zeggen met hoeveel troepen Oekraïne in de aanval is gegaan: Rusland heeft daar tot dusver uiteenlopende claims over gedaan.

Beperkte terreinwinst

Gisteren stelden bronnen in het Witte Huis en bij het Amerikaanse Defensie dat de bewegingen van Oekraïne nauwlettend worden gevolgd. Vanuit de Oekraïense kant is overigens nog niets gezegd over de schaal van de aanval bij Orichiv. Afgelopen week maakte Oekraïne al progressie ten zuiden van Bachmoet.

Het Oekraïense tegenoffensief is bijna twee maanden onderweg, maar tot nu toe werd er slechts beperkt terreinwinst geboekt. Volgens militaire experts lopen Oekraïense troepen tegen hardnekkige Russische verdedigingslinies, die onder meer bestaan uit grote mijnenvelden en meerdere lijnen met loopgraven.