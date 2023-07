Oranje doorstaat Amerikaanse storm (1-1) en is dicht bij achtste finales WK

Het Nederlands elftal heeft op het WK in het winderige Wellington een flinke Amerikaanse storm doorstaan. Het tweede duel in groep E eindigde in 1-1. De Verenigde Staten zetten Oranje met name tegen het eind van de wedstrijd flink onder druk. Maar Nederland hield stand. Door het gelijkspel komt Oranje op vier punten, evenveel als de VS, en is het dicht bij plaatsing voor de achtste finales. Dinsdag treft Oranje Vietnam, daar zal plaatsing moeten worden veilig gesteld. Oranje zou gewoon gaan aanvallen tegen de VS. "Natuurlijk", zei bondscoach Andries Jonker vooraf. Het Nederlands elftal wilde geen ontzag tonen voor de regerend wereldkampioen, tegen wie vier jaar geleden de WK-finale werd verloren en tegen wie Oranje op de laatste Olympische Spelen werd uitgeschakeld. 'Dichterbij gekomen' Maar, zei Jonker, de VS worden volgens velen niet meer gezien als het team van weleer. En dit leek het moment om de Amerikanen te pakken. Jonker was vooral benieuwd waar Oranje op dit moment staat. Na de 1-1 is de bondscoach zeker niet ontevreden. "Het lijkt erop dat we dichterbij gekomen zijn. In ieder geval fysiek, en met wat invallers. We zijn er niet overheen, maar we zijn in de buurt."

Brugts in duel met DeMelo - Reuters

Toch leek het in de openingsfase van de wedstrijd even alsof Oranje overlopen ging worden. De Amerikaanse vrouwen begonnen furieus, met hoog druk zetten, fel de duels aangaan en uit snelle balveroveringen gevaarlijk worden. Eigenlijk hoe Oranje zelf ook graag speelt. Maar Oranje kon niet veel meer doen dan tegenhouden in die eerste Amerikaanse storm. Jonker zag het met een bezorgd gezicht aan, zijn kuif waaide alle kanten op door de winderige omstandigheden in 'windy Wellington', en peinsde over de oplossing. Maar de Amerikanen konden niet continu blijven drukken en Oranje kwam er telkens steeds wat beter uit. In balbezit was het namelijk zeer aardig wat Oranje liet zien. Inzakkende Martens Steeds vaker vonden Van der Gragt en Janssen een speelster vrij staan op het middenveld. Vaak was dat Lieke Martens, die zich met regelmaat liet terugzakken uit de spits, waar zij naast Katja Snoeijs stond, de vervanger van Lineth Beerensteyn. Als Martens eenmaal bereikt was, mengden wingbacks Brugts en Pelova zich in het spel. En zo ontstond de 1-0 voor Oranje.

Martens draaide knap weg bij de zoekende middenvelders van de VS, stak de Amerikaanse helft over en vond uiteindelijk knap Pelova op rechts. Pelova bracht Roord in stelling en zij schoof de bal knap in de verre hoek. De 1-0 gaf vertrouwen en Oranje ging voetballen. Bij vlagen werden de Amerikanen weggetikt, maar verdere grote kansen leverde het niet op voor Oranje. Terwijl de VS kwetsbaar leken. De frustratie nam toe bij de VS en tot aan de rust leek er weinig aan de hand voor Oranje. Maar na rust kwamen de Amerikanen weer opzetten. Wat niet hielp was dat Stefanie van der Gragt geblesseerd achterbleef in de kleedkamer. Voor rust kreeg ze een tik tegen het hoofd bij een duel na een hoekschop. Nouwen verving haar verdienstelijk, maar de felheid, ervaring en lengte van Van der Gragt werden toch gemist in de tweede helft. Het bleek wel bij de 1-1. Veel corners VS Hoewel Oranje in de eerste tien minuten na rust de lijn van de eerste helft leek door te zetten, kwamen de Amerikanen - hier en daar fel in de duels, soms wel erg fel - weer flink druk zetten. Ze kregen veel corners (11 in totaal) en daar kwam de gelijkmaker uit. De Amerikaanse aanvoerder Horan had het eerst nog aan de stok met Lyon-teamgenoot Van de Donk en kopte vervolgens hard raak.

Horan viert de 1-1 - Reuters