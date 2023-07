President Niger afgezet, militairen spreken van staatsgreep

President Mohamed Bazoum van Niger is afgezet en een groep militairen heeft in het West-Afrikaanse land de macht gegrepen. Dat hebben de militairen gisteravond laat via de nationale televisie bekendgemaakt. De grenzen zijn gesloten en er geldt in het hele land een avondklok. De coupplegers roepen buitenlandse machten op om niet in te grijpen.

Op de televisie werd een verklaring voorgelezen. Volgens de militairen is Bazoum afgezet vanwege "slecht bestuur" en de "verslechterende veiligheidssituatie" in het land. Fysiek en mentaal zou hij in orde zijn.

Kort na de aankondiging lieten de Verenigde Staten bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Blinken weten dat ze Bazoum steunen. Blinken heeft de militairen opgeroepen Bazoum per direct vrij te laten. Afgelopen maart bezocht Blinken het land nog.

Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, spraken eerder hun steun aan de democratisch verkozen president uit.

Sinds gisterochtend werd Bazoum, die sinds april 2021 aan de macht was, in zijn paleis vastgehouden door leden van de presidentiële garde.

Samenwerken met het Westen

Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk, in 1960, heeft Niger te maken gehad met vele couppogingen. Al voor zijn inauguratie werd geprobeerd Bazoum uit de weg te ruimen en afgelopen maart, toen de president in Turkije was, werd eveneens geprobeerd zijn regering omver te werpen.

Het land, dat in het hart van de Sahel ligt en ruim 22 miljoen mensen telt, is een van de armste landen ter wereld en kampt al jaren met jihadistisch geweld. Onder meer groepen met banden met terreurbewegingen al-Qaida en IS zijn er actief.

Niger geldt als belangrijke bondgenoot voor westerse machten die in de Sahel vechten tegen terreurbewegingen. Sinds Frankrijk troepen terugtrok uit Mali en Burkina Faso werkt het nauw samen met de Nigerese autoriteiten in de strijd tegen het terrorisme. In de hoofdstad Niamey zijn momenteel 1.500 Franse troepen gelegerd.