Weer miljoenen bezoekers voor poppodia en festivals, maar zorgen om kosten

Het aantal bezoekers van poppodia en -festivals was vorig jaar nagenoeg terug op het niveau van voor de coronapandemie. Desondanks maken organisatoren zich zorgen over de toegenomen kosten. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) op basis van cijfers van 48 poppodia en 55 popfestivals.

In het eerste kwartaal van vorig jaar waren er nog coronamaatregelen van kracht. In het tweede kwartaal kwamen die maatregelen helemaal te vervallen en mochten er weer concerten met staand publiek worden georganiseerd en vonden er clubnachten plaats. Volgens de branchevereniging leidde dat tot "een stuwmeer" aan concerten en evenementen die ingehaald werden.

Ondanks de beperkingen in het eerste kwartaal telden podia en festivals gedurende heel 2022 in totaal 7,6 miljoen bezoeken. In 2019 waren dat er 8,6 miljoen.

Toegenomen kosten

Qua werkgelegenheid was 2022 volgens de branchevereniging een beter jaar dan 2019. Maar de VNPF maakt zich wel zorgen over de toegenomen kosten waarmee de sector kampt. Terwijl er minder activiteiten werden georganiseerd, stegen de kosten vorig jaar met 8 procent, in vergelijking tot 2019. Volgens de branchevereniging namen de kosten voor onder meer energie, personeel, inkoop en de artiesten toe. Ook dit jaar is nog altijd sprake van een kostenstijging.

De vereniging concludeert dat gemeentes via subsidies weliswaar bijspringen om de prijsstijgingen te dekken, maar dat dit niet genoeg is. De branchevereniging maakt zich daardoor zorgen over de toekomst: "Dit betekent dat talentontwikkeling van zowel artiesten als personeel en het behouden van goed personeel verder onder druk komen te staan."