'Mbappé wil niet naar Saudi-Arabië en wijst recordbod Al-Hilal af'

Kylian Mbappé draagt komend seizoen niet het tenue van Al-Hilal. Dat meldt L'Équipe. Een delegatie van de Saudische club was afgereisd naar Parijs om te onderhandelen over een recordbod van 300 miljoen euro, maar Mbappé heeft volgens de krant laten weten geen interesse te hebben in een overstap.

Paris Saint-Germain zou bereid zijn geweest het megabod op de Franse aanvaller te accepteren. Mbappé zou daarmee verreweg de duurste voetbaltransfer ooit worden: bijna 80 miljoen meer dan wat de Parijse club in 2017 betaalde voor Neymar.

PSG is momenteel op trainingskamp in Osaka, Japan. Mbappé is niet van de partij: de club heeft hem uit de selectie gelaten. Hij zou niet meer in de plannen voorkomen van trainer Luis Enrique.

Druk opvoeren

Waarschijnlijker is dat PSG de druk op de aanvaller wil opvoeren. De clubtopscorer gaf recent aan dat hij zijn contract, dat volgend jaar afloopt, niet zal verlengen. Dat zou betekenen dat hij komende zomer gratis zou kunnen vertrekken. Er gaan geruchten dat Mbappé al een akkoord heeft bereikt met Real Madrid.

Een mogelijke transfer naar de Saudi Pro League was al dagen onderwerp van speculatie, ook binnen de spelersgroep van PSG. Zo liet aanvoerder Marquinhos onlangs weten te hopen dat alle partijen tot een spoedige oplossing komen, en dat hij Mbappé graag weer bij de selectie verwelkomt.

De speculaties werden heviger nadat bekend werd dat Al-Hilal bereid zou zijn Mbappé een jaarsalaris te bieden van omgerekend 700 miljoen euro.