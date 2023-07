Republikeinse leider McConnell baart opzien met wegtrekker, maar voelt zich goed

Op beelden van het persmoment is te zien dat McConnell de aanwezigen te woord staat, zijn gedachtegang lijkt te verliezen en bijna een halve minuut lang in het niets staart:

Medewerkers en zijn partijgenoten Joni Ernst en John Barrasso lijken in eerste instantie niet door te hebben wat er gebeurt. Na enige tijd grijpen ze toch in door hem te vragen of het wel goed gaat, en of hij terug wil naar zijn kantoor. "Wil je nog iets anders tegen de pers zeggen?", vraagt Barrasso aan McConnell, die daarop alleen zijn gezicht vertrekt en niets zegt. Daarop wordt de 81-jarige McConnell weggeleid.

Wat de Republikein overkwam, is nog onduidelijk. Afgelopen maart liep McConnell een hersenschudding op en brak hij een aantal ribben bij een ongelukkige val, wat leidde tot vragen over zijn gezondheid. Na een periode in het ziekenhuis en een revalidatie kon hij in april weer terugkeren in de Senaat.

Licht in hoofd

Minuten nadat McConnell was weggevoerd, keerde hij terug om vragen te beantwoorden van journalisten. In reactie op de vraag of zijn wegtrekker iets te maken had met zijn ongelukkige val eerder dit jaar, zei hij: "Nee, het gaat goed met me." Een verdere toelichting gaf hij niet.

Een directe medewerker van de Republikeinse leider verduidelijkte later nog dat McConnell zich even licht in zijn hoofd voelde tijdens de persconferentie. "Hij kwam later terug voor de vragen en iedereen heeft gezien dat hij toen scherp was."