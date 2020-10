Het gaat beter met PostNL dankzij de pakketbezorging

PostNL stelt de eigen verwachtingen over dit jaar naar boven bij. Dat meldt het bedrijf in een tussentijdse update over de financiën.

Begin dit jaar ging het postbedrijf nog uit van operationele inkomsten (winst voor aftrek van rente en belastingen) tussen de 110 en 130 miljoen euro. Bij de presentatie van de afgelopen jaarcijfers werd al rekening gehouden met een hoger bedrag. Nu gaat de post- en pakketbezorger uit van minimaal 175 miljoen euro.

PostNL profiteert ervan dat veel mensen tijdens de coronacrisis niet kunnen of willen winkelen, en daarom meer spullen online bestellen. In de maanden april, mei en juni werden er 25 procent meer pakketten bezorgd dan vorig jaar, en het bedrijf verwacht dat de pakketdienst ook de maanden erna het druk heft gehad. Over een maand komt PostNL met cijfers over het derde kwartaal, dat net is afgelopen.

Verkopen en terug huren

Tegelijk met de update maakte PostNL ook bekend dat het vijf sorteercentra verkoopt. Het eveneens Nederlandse Urban Industrial, dat bedrijfspanden exploiteert, neemt de panden in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Den Bosch en Den Haag over voor 150 miljoen euro.

Dat betekent niet dat het postbedrijf de sorteercentra niet meer zal gebruiken: het gaat ze voortaan huren.

Meer IT-ers gezocht

De ingreep moet de financiële positie van het bedrijf versterken. Zo wil PostNL flink investeren in de digitalisering van het bedrijf. In de toekomst moeten klanten bijvoorbeeld nauwkeuriger de bezorging van een pakketje kunnen volgen, en het afleverpunt en het tijdstip nog tijdens de bezorging kunnen aanpassen.

Om dat en andere zaken aan te passen, wil het bedrijf 150 tot 200 extra software ontwikkelaars en specialisten aannemen. Ook worden werknemers omgeschoold tot IT-er.

Nu het bedrijf er financieel beter voor staat, wil het ook weer over dit jaar dividend gaan uitkeren aan aandeelhouders. Daar kunnen de aandeelhouders volgend jaar over stemmen. Vaste medewerkers krijgen eenmalig een uitkering van tussen de 75 en 250 euro. Over een bonus voor bezorgondernemers die niet vast in dienst zijn, is het bedrijf nog in gesprek.