Getroffen Nederlandse vakantiegangers rond Gardameer met bussen teruggehaald

Een groep van zo'n 200 Nederlandse vakantiegangers die eerder deze week in het noorden van Italië werd getroffen door noodweer, wordt komende zaterdag opgehaald met bussen. Er rijden zes à zeven bussen met plek voor ongeveer veertig mensen per bus, zo bevestigt een woordvoerder van alarmcentrale SOS International na berichtgeving van persbureau ANP.

Volgens de woordvoerder zijn bijna alle plekken al zijn volgeboekt. Later rijden er mogelijk nog meer bussen. Het vervoer wordt geregeld door de gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales. Sommige mensen hadden gehoopt op vervangend vervoer om de vakantie te kunnen voortzetten, maar dat is voor de hulporganisaties niet te organiseren.

De getroffen vakantiegangers verbleven op verschillende plekken rond het Gardameer. Daar trok in de nacht van dinsdag op woensdag noodweer over met enorme hagelstenen. Veel auto's, campers en caravans zijn zwaar beschadigd. Een Twitteraar vroeg de ANWB of zij "5472 achterruiten en voorruiten naar Italië kunnen sturen".

Bekijk hier de schade die het noodweer aanrichtte::