Onverwachte wending in zaak-Hunter Biden: rechter weigert schikking

Een rechter in de VS heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, vandaag kon schikken in een belastingontduikingszaak. Amerikaanse media spreken van een onverwachte wending in de politiek zeer gevoelige kwestie.

In ruil voor mogelijke strafvermindering zou de 53-jarige Biden vandaag in een rechtbank in Delaware schuld bekennen inzake belastingfraude. Maar de zogenoemde plea deal ging niet door, omdat de rechter bezwaar aantekende.

Immuniteit beperken

Ze eiste dat de verdediging en justitie opnieuw om de tafel gaan om de voorwaarden van de deal helder te krijgen, en om de gedeeltelijke immuniteit die de jongere Biden geboden is te beperken. De rechter vindt de voorgestelde tegemoetkomingen te breed en vaag geformuleerd. Biden wordt behalve van belastingontduiking ook verdacht van wapenbezit.

Na een drie uur durende zitting pleitte Biden uiteindelijk dat hij onschuldig is aan zowel belastingontduiking als wapenbezit. Maar volgens The New York Times kan de presidentszoon deze verklaring weer intrekken als er een nieuwe schikkingsdeal komt waar de rechter wel groen licht voor geeft. Biden en zijn team wilden voorkomen dat hij nu schuld bekende zonder dat duidelijk is of hij daar strafvermindering voor krijgt.

Vooraf werd een routinezitting verwacht, maar het werd een urenlange behandeling die veel verwarring zaaide. Het ene moment leek de deal van de baan, het volgende moment leek er toch nog een schikking te komen. Uiteindelijk is het resultaat dat de zaak voorlopig wordt uitgesteld.

Zaak onder vergrootglas

Biden ontloopt een rechtszaak als er wordt geschikt. Het is de eerste keer in de VS dat een zoon van een president in functie is aangeklaagd wegens een misdrijf. Op de achtergrond spelen de naderende presidentsverkiezingen, waarin vader Biden het mogelijk opneemt tegen Trump.

Vanuit Republikeinse hoek was er zware kritiek op de in juni gepresenteerde plea deal. De politieke partij vond dat Hunter Biden er veel te makkelijk vanaf kwam. De rechter die nu een streep door de deal heeft gezet, is aangesteld door toenmalig president van de Republikeinse Partij Donald Trump.