Medewerkers van bedrijf steeds vaker ook mede-eigenaar: ‘Vijf tot zes maandsalarissen extra’

Schoonmakers, hoveniers of kappers die voor een baas werken, maar tegelijkertijd ook mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Steeds meer werkgevers van kleine- en middelgrote bedrijven (MKB) proberen hun werknemers aan het bedrijf te binden door ze aandeelhouder te maken. Maar daar kleven ook risico's aan.

Bij grote consultancy- en advocatenkantoren gebeurt dat al langer. In die bedrijven is de top gezamenlijk eigenaar. Maar inmiddels biedt ook zo'n 10 procent van de MKB-bedrijven hun medewerkers de mogelijkheid om aandeelhouder of zelf mede-eigenaar te worden van het bedrijf. Daarbij gaat niet alleen om de top, maar juist om werknemers in alle lagen van het bedrijf. Zij beslissen mee over de koers en delen in de winst en het verlies van de onderneming.

De gedachte is om personeel te verbinden met bedrijf in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Volgens de werkgevers die Nieuwsuur sprak zijn werknemers die delen in de opbrengst van het bedrijf productiever. Ook betekent dit dat werknemers soms enkele maandsalarissen per jaar extra bovenop hun normale salaris verdienen.

Maar er zijn ook risico's. "Hoe meer werknemers meedelen in de winst, hoe kwetsbaarder ze zijn voor verlies", zegt Anne-Sophie Halbertsma, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht.

Schoonmaakster Grace Canceran is werknemer en mede-eigenaar bij schoonmaakbedrijf Schoongewoon. Het bedrijf heeft een goed jaar achter de rug en dat merkte Canceran op haar salarisstrook. "Ik verdiende vijf tot zes extra maandsalarissen."