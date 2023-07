Justitie doet onderzoek naar getreuzel Heineken met statiegeld

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke overtreding van de nieuwe statiegeldwet door bierbrouwer Heineken. Dat bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam na berichtgeving van het AD.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte die milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux op 26 april deed, bevestigt het OM. In welke fase het onderzoek zich bevindt, kan de woordvoerder van het Functioneel Parket niet zeggen. "Een aangifte wordt eerst bestudeerd en dan wordt gekeken of vervolgstappen mogelijk zijn. Die zijn nu gestart." Over een lopend onderzoek wil justitie geen details kwijt.

Om zwerfafval te verminderen zijn drankproducenten sinds april verplicht om blikjes te verkopen met 15 eurocent statiegeld. Bij controle bleek dat Heineken na die datum doorging met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo. De Inspectie Leefomgeving en Transport tikte de bierbrouwer hierover op de vingers. Heineken sprak toen zelf van een misverstand.

Koningsdag

Recycling Netwerk Benelux gelooft die uitleg niet, en deed eind april aangifte tegen Heineken, laat directeur Rob Buurman aan de NOS weten. "Dit is de grootste bierbrouwer van Nederland, die alle wetten precies kent. Wij denken dat Heineken bewust de wet heeft overtreden", zegt Buurman. Volgens hem mogelijk met het oog op Koningsdag. "In de schappen stonden bierblikken met statiegeld, behalve die van Heineken. Daar hoort niet alleen een boete bij, maar ook een strafrechtelijk onderzoek."

Het bericht dat dit onderzoek inmiddels is gestart, verrast Buurman enigszins, omdat hij naar eigen zeggen zelf nog niets van justitie terug had gehoord. "Ik hoorde het pas van een verslaggever van het AD. Er zal moeten blijken wat er nu gebeurt."

Heineken laat weten op de hoogte te zijn van het onderzoek en hierover contact te hebben gehad met het OM. "We kijken met vertrouwen uit naar de uitkomst van het onderzoek. We zien het als een mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen over de verwarring die is ontstaan", schrijft het bedrijf in een reactie. Heineken zegt "er alles aan te doen om het systeem voor statiegeld op blik tot een succes te maken".