Noors dorpje zit op grootste Europese voorraad zeldzame aardmetalen

In het dorpje Ulefoss, in het zuiden van Noorwegen, ligt een van de grootste voorraden zeldzame aardmetalen van Europa. De bedoeling is dat het nieuwe goud voor Europees gebruik is, maar bij de gemeente maken ze zich nu al zorgen over Chinese inmenging.

De Noorse geoloog Sven Dahlgren verslikte zich even toen het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB begin dit jaar aankondigde dat er een voorraad zeldzame aardmetalen was gevonden die zo groot was dat het Europa in één klap onafhankelijk zou kunnen maken van China. "De hoeveelheid hier in Noorwegen is 30 tot 50 maal groter", zegt hij.

Dahlgren houdt zich al zijn hele leven bezig met zeldzame aardmetalen. Jarenlang was er weinig belangstelling voor deze grondstoffen. Daar kwam verandering in door de energietransitie en de groeiende afhankelijkheid van China, dat vrijwel de hele keten van zeldzame aardmetalen in handen heeft: van ontginning, de scheiding en verwerking tot de eindproducten.

Overal zitten ze in

Door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis is Europa wakker geschud. De magneten die worden gemaakt van de zeldzame aardmetalen worden gebruikt in elektrische auto's, windmolens, maar ook in de defensie-industrie, in straaljagers, wapens en raketten. Bovendien zitten ze in zowat alle elektronica, zoals mobieltjes en laptops. "Alle aandacht is nu gericht op deze zeldzame aardmetalen", zegt Dahlgren.

De Noorse geoloog toont een grasveld bij een boerderij waar rotsen met hoge concentraties zeldzame aardmetalen te zien zijn. "Die roestige kleur is erg lelijk om te zien", zegt hij, terwijl hij een stuk modelrots tevoorschijn haalt. Aan de buitenkant is het roodbruin, roestig gesteente, aan de binnenkant zitten de mineralen, roodbruin en geel.

Het gaat in Ulefoss om de mineralen praseodymium en neodymium, nummer 59 en 60 in het periodiek systeem. Dahlgren: "Om ontginning mogelijk te maken, heb je een grote hoeveelheid en hoge concentraties nodig. En dat hebben we hier."