Poldervaart terug na zeldzame zenuwziekte: ‘Gooi er alweer sliding uit’

In februari van dit jaar werd bij de toenmalige trainer van De Graafschap het Guillain-Barré-syndroom geconstateerd. Een zeldzame zenuwziekte waar 1 op de 100.000 mensen mee te maken krijgt. Poldervaart lag bijna twee weken in het ziekenhuis, waarna hij - zonder enig perspectief - begon aan een maandenlange revalidatie.

Poldervaart had geen gevoel in zijn ledematen en had nauwelijks kracht in zijn benen, waardoor hij uit het niets kon omvallen. Ondanks het verliezen van de grip op zijn lichaam was hij vastbesloten om volledig terug te keren.

"Dat is pure mindset. Ik heb al vrij snel een eigen behandelplan gemaakt en was op dagelijkse basis continu bezig. Rondjes lopen achter de rollator, fietsen op de hometrainer en m'n eigen bakje koffie zetten."

Beetje bij beetje zag hij dat het beter ging en kwam het positivisme terug. "Als ik zag dat ik het rondje lopen net iets makkelijker kon volhouden, of net iets langer kon fietsen, dan haalde ik daar energie uit."

Vrijwel volledig hersteld

Met vijf maanden later een nagenoeg volledig herstel als resultaat. "Op een kleine kuitblessure na gaat het heel goed met me. Af en toe heb ik na een drukke dag nog wat tintelingen in m'n lichaam, en m'n duim is zo nu en dan nog gevoelloos, maar ik mag niet klagen."