Jubilaris Groenen kijkt uit naar WK-kraker tegen VS: 'Zijn de leukste duels'

Het Nederlands elftal treedt vannacht om 03.00 uur aan (live te zien bij de NOS) voor de WK-kraker tegen de Verenigde Staten. Vier jaar na de nederlaag in de finale van het vorige WK kan Oranje in de huidige groepsfase revanche nemen.

Voor Jackie Groenen wordt het duel met de voetbalgrootmacht sowieso speciaal: het is haar honderdste interland. De 28-jarige middenvelder merkt dat Oranje klaar is voor de uitdaging en dat de overtuiging aanwezig is.

"Ik denk dat we allemaal veel zin hebben in de wedstrijd. Ik heb al meer meiden horen zeggen hoeveel zin ze hebben om morgen op dat veld te staan. Het is weer een belangrijke wedstrijd, wat ook hoort bij het WK."

Struikelblok

De Verenigde Staten vormden vaak een struikelblok voor Nederland. Na de verloren WK-finale in 2019 moest Oranje ook bij de Olympische Spelen in Tokio zijn meerdere erkennen in de Amerikanen. De laatste keer dat de Nederlandse vrouwen van de VS wonnen, was bij een vriendschappelijke wedstrijd in 1996.

Volgens Groenen kijkt het team wellicht wel "ietsje anders" naar de komende wedstrijd. "Ik denk dat we allemaal heel graag willen winnen van Amerika. We willen graag een goed resultaat halen en eerste worden in de poule."